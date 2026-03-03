Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь СССР: Харламов и Мальцев налили мне коньяка и шампанского — со страху выпил

Экс-вратарь СССР: Харламов и Мальцев налили мне коньяка и шампанского — со страху выпил
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР, чемпион мира — 1975 Виктор Криволапов рассказал о дружбе с Валерием Харламовым и Александром Мальцевым.

– Каким вы запомнили Харламова?
– Добродушный парень, мягкий, весельчак. Ни с кем не ссорился, ни на кого не кричал, делал своё дело спокойно.

– Он ещё дружил с Александром Мальцевым, вы были в их компании?
– Да, у нас была такая тройка. Был случай, когда они меня пригласили на новоселье одного из вратарей ЦСКА, который получил трёхкомнатную квартиру. Я приехал в Архангельское, там Харламов, Мальцев, тройка из «Крыльев Советов» Лебедев – Анисин – Бодунов. Меня спрашивают, курс молодого бойца проходил, я отвечаю: нет, я в армии не служил. Налили мне полстакана коньяка и полстакана шампанского, я и выпил со страху. Мы подружились, приглашали куда-то регулярно, были, как говорится, во всех злачных местах (смеётся), – цитирует Криволапова ТАСС.

Материалы по теме
История жизни легенды советского хоккея — Валерия Харламова
История жизни легенды советского хоккея — Валерия Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android