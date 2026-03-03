Экс-вратарь СССР: Харламов и Мальцев налили мне коньяка и шампанского — со страху выпил

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР, чемпион мира — 1975 Виктор Криволапов рассказал о дружбе с Валерием Харламовым и Александром Мальцевым.

– Каким вы запомнили Харламова?

– Добродушный парень, мягкий, весельчак. Ни с кем не ссорился, ни на кого не кричал, делал своё дело спокойно.

– Он ещё дружил с Александром Мальцевым, вы были в их компании?

– Да, у нас была такая тройка. Был случай, когда они меня пригласили на новоселье одного из вратарей ЦСКА, который получил трёхкомнатную квартиру. Я приехал в Архангельское, там Харламов, Мальцев, тройка из «Крыльев Советов» Лебедев – Анисин – Бодунов. Меня спрашивают, курс молодого бойца проходил, я отвечаю: нет, я в армии не служил. Налили мне полстакана коньяка и полстакана шампанского, я и выпил со страху. Мы подружились, приглашали куда-то регулярно, были, как говорится, во всех злачных местах (смеётся), – цитирует Криволапова ТАСС.