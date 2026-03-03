Скидки
Рыбин: сборную России тяжело заменить, Франция на Олимпиаде — просто кошмар

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин поделился мнением о возможной замене сборной России на Кубке мира — 2028. НХЛ не объявляла состав участников турнира, но появилась информация, что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии из-за конфликта России с Украиной.

– Не думаю, что Словакия усилит Кубок мира. Понятно, что им тяжело заменить нашу хоккейную сборную. Конечно, отношусь отрицательно к такому. Мы имеем то, что имеем.

– Стоит ли вообще заменять Россию?
– На Олимпиаде мы увидели, что приехала сборная Франции – это просто кошмар. Почти то же самое здесь. Объективно, больше некем заменять.

– Если организаторы Кубка мира будут готовы пригласить сборную России без флага, то стоит ли ехать?
– Это вопрос к ФХР, им надо задавать. Конечно, без флага не хотелось бы, – цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

На прошедшей Олимпиаде сборная Франции проиграла все четыре матча с разницей шайб 6:25.

