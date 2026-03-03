Скидки
В канадских McDonald's ввели наборы с мини-клюшками звёзд НХЛ

В канадских McDonald's представили набор NHL Star Sticks Meal, сообщает инсайдер НХЛ Грег Вышински в соцсети Х. Болельщики могут получить крошечные хоккейные клюшки звёзд НХЛ и бургер Hockey Hero Burger.

«Три сочные котлеты из 100% канадской говядины, сверху — измельчённый салат, хрустящий копчёный бекон, плавленый сыр и соус», — говорится в сообщении пресс-службы известной фаст-фуд сети.

Фото: фрагмент рекламного ролика

При покупке любого набора NHL Star Sticks Meal в канадских McDonald's можно получить одну из семи клюшек звёзд НХЛ: Коннора Макдэвида, Остона Мэттьюса, Маклина Селебрини, Куинна Хьюза, Кейла Макара, Самуэля Монтембо и Сэма Райнхарта.

