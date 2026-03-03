Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Люди со стекловатой в голове». Плющев — о стычке игроков КХЛ на рукопожатии после матча

«Люди со стекловатой в голове». Плющев — о стычке игроков КХЛ на рукопожатии после матча
Комментарии

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев заявил, что КХЛ нужно значительно ужесточить штрафы для игроков за драки после финальной сирены. Ранее на послематчевом рукопожатии состоялась стычка игроков «Амура» и «Нефтехимика».

«Одно дело, когда ты дерёшься во время матча на площадке. Другое дело, когда дерёшься после финальной сирены, и штраф должен быть ужесточён. Можно дать «5+20» и внести в протокол с последующей дисквалификацией.

Рукопожатие после матча — это нормальное явление. Поблагодарить соперника что в хоккее, что в боксе, что в других контактных видах спорта. У кого-то, бывает, не срабатывает мозжечок, отвечающий за центральную нервную систему, но не нужно равняться на тех людей. Не надо ничего менять, это несистемное событие в КХЛ. Другой вопрос, может, стоит ужесточить правила в этом плане, чтобы люди понимали свою ответственность. Болельщики приходят с маленькими детьми, а тут выходят на лёд люди со стекловатой в голове. Поэтому командам нужно заниматься воспитательной работой», — цитирует Плющева ТАСС.

Материалы по теме
Видео
Во время рукопожатия после матча «Амур» — «Нефтехимик» случилась драка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android