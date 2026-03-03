«Люди со стекловатой в голове». Плющев — о стычке игроков КХЛ на рукопожатии после матча

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев заявил, что КХЛ нужно значительно ужесточить штрафы для игроков за драки после финальной сирены. Ранее на послематчевом рукопожатии состоялась стычка игроков «Амура» и «Нефтехимика».

«Одно дело, когда ты дерёшься во время матча на площадке. Другое дело, когда дерёшься после финальной сирены, и штраф должен быть ужесточён. Можно дать «5+20» и внести в протокол с последующей дисквалификацией.

Рукопожатие после матча — это нормальное явление. Поблагодарить соперника что в хоккее, что в боксе, что в других контактных видах спорта. У кого-то, бывает, не срабатывает мозжечок, отвечающий за центральную нервную систему, но не нужно равняться на тех людей. Не надо ничего менять, это несистемное событие в КХЛ. Другой вопрос, может, стоит ужесточить правила в этом плане, чтобы люди понимали свою ответственность. Болельщики приходят с маленькими детьми, а тут выходят на лёд люди со стекловатой в голове. Поэтому командам нужно заниматься воспитательной работой», — цитирует Плющева ТАСС.