«В роли андердога есть свои плюсы». Михаил Мальцев — о перспективах «Спартака» в плей-офф

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался об игре команды в текущем сезоне и возможном выступлении в плей-офф.

«Понятно, в роли претендентов на дальний проход нас сейчас никто не рассматривает, но в роли андердога есть свои плюсы. Только амбиции выше, чем «пара побед в первом раунде», должны иметь под собой основу. Но точно вижу одно: колоссальной разницы с каким бы то ни было соперником по текущему сезону точно нет. Тем более в плей-офф, где игра на 120% должна сокращать разницу. Но достать сверхусилия из себя не в какой-то одной игре на эмоциях, а в целой серии тоже просто по щелчку не получится. Вот о чём сейчас все мысли, которые хочется именно сейчас зафиксировать публично», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.