Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В роли андердога есть свои плюсы». Михаил Мальцев — о перспективах «Спартака» в плей-офф

«В роли андердога есть свои плюсы». Михаил Мальцев — о перспективах «Спартака» в плей-офф
Комментарии

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался об игре команды в текущем сезоне и возможном выступлении в плей-офф.

«Понятно, в роли претендентов на дальний проход нас сейчас никто не рассматривает, но в роли андердога есть свои плюсы. Только амбиции выше, чем «пара побед в первом раунде», должны иметь под собой основу. Но точно вижу одно: колоссальной разницы с каким бы то ни было соперником по текущему сезону точно нет. Тем более в плей-офф, где игра на 120% должна сокращать разницу. Но достать сверхусилия из себя не в какой-то одной игре на эмоциях, а в целой серии тоже просто по щелчку не получится. Вот о чём сейчас все мысли, которые хочется именно сейчас зафиксировать публично», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» уверенно победил «Спартак» в гостевом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android