Нападающий «Эдмонтона» Маттиас Янмарк выбыл до конца сезона из-за травмы

Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Маттиас Янмарк пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Характер повреждения не раскрывается, но известно, что 33-летний швед долго играл с дискомфортом, а в среду перенесёт операцию. Его контракт со средней годовой зарплатой $ 1,45 млн рассчитан до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне Янмарк провёл 43 матча, в которых набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-8» и 11.51 в среднем на льду. Всего в НХЛ на счету шведского нападающего 680 матчей в регулярках и 221 (83+138) набранное очко.

