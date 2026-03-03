Нападающий «Эдмонтона» Маттиас Янмарк выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Эдмонтона» Маттиас Янмарк пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Характер повреждения не раскрывается, но известно, что 33-летний швед долго играл с дискомфортом, а в среду перенесёт операцию. Его контракт со средней годовой зарплатой $ 1,45 млн рассчитан до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне Янмарк провёл 43 матча, в которых набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-8» и 11.51 в среднем на льду. Всего в НХЛ на счету шведского нападающего 680 матчей в регулярках и 221 (83+138) набранное очко.