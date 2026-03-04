Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на драку во время рукопожатий после окончания матча КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком», а также высказался о судейском вопросе и уровне лиги.

«Напряжение в регулярном чемпионате КХЛ достигло своего предела, дело дошло даже до драк на послематчевых рукопожатиях. Все понимают, что пора включаться, поезд в плей-офф постепенно уходит. Так что лучше включиться поздно, чем никогда. В «Амуре» осознают, что для попадания в восьмёрку сильнейших на Востоке нужно выжимать из себя максимум, но «Сибирь» не собирается пропускать хабаровчан вперёд. В общем, интрига сохраняется. И это здорово.

Будем надеяться, что в плей-офф будет как можно меньше разговоров про судейство, потому что судейские ошибки напрямую влияют на имидж и уровень лиги. Хочется, чтобы всё внимание было сосредоточено именно на игре, а не на судейской теме. В целом же КХЛ продолжает подтверждать статус лучшей лиги Европы: картинка на федеральных спортивных каналах отличная, посещаемость на аренах тоже радует. Главное — не сбавлять обороты и продолжать двигаться вперёд», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.