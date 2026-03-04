Скидки
Андрей Назаров отреагировал на драку во время рукопожатий после окончания матча КХЛ

Андрей Назаров отреагировал на драку во время рукопожатий после окончания матча КХЛ
Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на драку во время рукопожатий после окончания матча КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком», а также высказался о судейском вопросе и уровне лиги.

«Напряжение в регулярном чемпионате КХЛ достигло своего предела, дело дошло даже до драк на послематчевых рукопожатиях. Все понимают, что пора включаться, поезд в плей-офф постепенно уходит. Так что лучше включиться поздно, чем никогда. В «Амуре» осознают, что для попадания в восьмёрку сильнейших на Востоке нужно выжимать из себя максимум, но «Сибирь» не собирается пропускать хабаровчан вперёд. В общем, интрига сохраняется. И это здорово.

Будем надеяться, что в плей-офф будет как можно меньше разговоров про судейство, потому что судейские ошибки напрямую влияют на имидж и уровень лиги. Хочется, чтобы всё внимание было сосредоточено именно на игре, а не на судейской теме. В целом же КХЛ продолжает подтверждать статус лучшей лиги Европы: картинка на федеральных спортивных каналах отличная, посещаемость на аренах тоже радует. Главное — не сбавлять обороты и продолжать двигаться вперёд», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

