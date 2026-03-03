Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Юта Маммот: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнется в 3:00 мск

«Вашингтон» — «Юта»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь на 4 марта продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ютой Маммот». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Напомним, в прошлом сезоне в матче с «Ютой» Александр Овечкин получил перелом ноги.

«Кэпиталз» провели 62 встречи, в которых набрали 69 очков, и расположились на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Маммот» с 66 очками после 60 матчей находятся на седьмой строчке Запада.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Остались крохи до 1000! Овечкин положил дубль «Монреалю»
Видео
Остались крохи до 1000! Овечкин положил дубль «Монреалю»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android