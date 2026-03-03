«Вашингтон» — «Юта»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 4 марта продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ютой Маммот». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Напомним, в прошлом сезоне в матче с «Ютой» Александр Овечкин получил перелом ноги.

«Кэпиталз» провели 62 встречи, в которых набрали 69 очков, и расположились на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Маммот» с 66 очками после 60 матчей находятся на седьмой строчке Запада.