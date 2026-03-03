Анвар Гатиятулин назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Ладой» (3:5) и посетовал на усталость.
«Третий матч в поездке, четвёртая игра через день. Где-то были видны проблемы с контролем шайбы, где-то движения не хватало. Сейчас есть время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.
Почему не удаётся удерживать победный счёт? В каждой игре разные ситуации. Сегодня соперник начал активно, потом мы этот порыв сбили заброшенными шайбами. Возможно, где-то подуспокоились, думали, доведём игру. Такие моменты есть, над этим работаем, объясняем, разбираем. Продолжим так же. Потому что второй период в принципе отличается от первого и третьего. Сегодня не удалось достучаться», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.
- 3 марта 2026
