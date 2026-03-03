Скидки
Анвар Гатиятулин назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с «Ладой»

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Ладой» (3:5) и посетовал на усталость.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яруллин, Семёнов) – 13:17 (5x5)     0:2 Миллер (Сафонов, Галимов) – 14:42 (5x5)     1:2 Белоусов (Тянулин, Михайлов) – 22:47 (5x5)     2:2 Коттон (Кугрышев, Михайлов) – 27:35 (5x3)     3:2 Савчук (Тянулин, Коттон) – 37:43 (5x5)     3:3 Тодд – 39:14 (5x5)     4:3 Михайлов (Тянулин) – 53:48 (5x5)     5:3 Савчук (Сетдиков) – 59:59 (en)    

«Третий матч в поездке, четвёртая игра через день. Где-то были видны проблемы с контролем шайбы, где-то движения не хватало. Сейчас есть время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Почему не удаётся удерживать победный счёт? В каждой игре разные ситуации. Сегодня соперник начал активно, потом мы этот порыв сбили заброшенными шайбами. Возможно, где-то подуспокоились, думали, доведём игру. Такие моменты есть, над этим работаем, объясняем, разбираем. Продолжим так же. Потому что второй период в принципе отличается от первого и третьего. Сегодня не удалось достучаться», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

