Анвар Гатиятулин назвал срок, на который выбыл голкипер Тимур Билялов из-за травмы

Анвар Гатиятулин назвал срок, на который выбыл голкипер Тимур Билялов из-за травмы
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал срок, на который выбыл голкипер Тимур Билялов из-за травмы, и оценил последние результаты команды.

«Что касается Билялова, предварительно говорили, ориентировочно он пропустит две-три недели. Пока такая информация.

Нет ли упадка из-за результатов? А что по результатам? Я уже говорил на прошлой пресс-конференции, что за последние 17 матчей у нас это только второе поражение в основное время. Да, где-то не хватает на буллитных сериях, но мы как минимум не играем хуже соперников. Есть отрезки, где мы владеем шайбой, но не выжимаем из них того, что можем выжать. Идёт рабочий процесс, готовимся к самой важной части сезона. И, помимо этого, решаем задачи, пробуем связки, сочетания, потому что в любой момент могут понадобиться корректировки, связанные с разными причинами», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

