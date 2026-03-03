Скидки
Главный тренер «Лады»: с «Ак Барсом» у нас всегда игры тяжёлые, напряжённые

Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о волевой победе в матче с «Ак Барсом» (5:3), в котором тольяттинская команда отыграла две шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яруллин, Семёнов) – 13:17 (5x5)     0:2 Миллер (Сафонов, Галимов) – 14:42 (5x5)     1:2 Белоусов (Тянулин, Михайлов) – 22:47 (5x5)     2:2 Коттон (Кугрышев, Михайлов) – 27:35 (5x3)     3:2 Савчук (Тянулин, Коттон) – 37:43 (5x5)     3:3 Тодд – 39:14 (5x5)     4:3 Михайлов (Тянулин) – 53:48 (5x5)     5:3 Савчук (Сетдиков) – 59:59 (en)    

«С Казанью у нас всегда игры тяжёлые, напряжённые. Опять же, мы сегодня неплохо начали, но потом пропустили эти две шайбы. Хорошо, что они на нас сильно не повлияли. Во втором периоде вышли более злые, сосредоточенные, создали много моментов. В первом периоде забить не могли, реализация хромала, нам этого не хватало, обращали на это внимание. Хорошо, что потом наши нападающие и защитники включились.

Этот гол, забитый Белоусовым, он был очень нужен, придал сил команде. Команда поверила в себя и продолжила работать. Третий период шёл до гола, и при наших правильных действиях мы его забили. Нельзя не отдать должное сопернику, который очень сильно нас заставлял работать в обороне. И наш вратарь где-то подчистил, особенно в конце», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.

