Квартальнов: нужно быть наглыми, чтобы обыграть такую хорошую команду, как «Металлург»

Квартальнов: нужно быть наглыми, чтобы обыграть такую хорошую команду, как «Металлург»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение с сухим счётом 0:3 в домашнем матче с «Металлургом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Козлов (Барак, Канцеров) – 12:05 (5x4)     0:2 Канцеров (Ткачёв) – 19:59 (5x5)     0:3 Козлов (Ткачёв, Канцеров) – 56:14 (en)    

– Жаль, что не смогли порадовать своих болельщиков. Ноль голов – это тяжело, тяжело играли. «Металлург» – хорошая команда, которая умеет терпеть, умеет играть, знает, как действовать. Нужно чуть-чуть побольше быть наглыми, если хотим обыграть такую хорошую команду.

– На ваш взгляд, какой момент игры был ключевым сегодня? Может, эта шайба на последних секундах, которая была после просмотра и такая немножко необычная, как-то психологически прибила?
– Нет, ничего не прибило. Я считаю, что нужно играть до конца с хорошей командой, которая сейчас возглавляет чемпионат. Думаю, нужно было доставать из себя. У нас есть моменты, на которые мы должны обратить внимание. Ещё раз говорю: ноль голов при 15 тысячах – это проблема», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

«Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию из трёх поражений
