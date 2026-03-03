Квартальнов: нужно быть наглыми, чтобы обыграть такую хорошую команду, как «Металлург»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение с сухим счётом 0:3 в домашнем матче с «Металлургом».

– Жаль, что не смогли порадовать своих болельщиков. Ноль голов – это тяжело, тяжело играли. «Металлург» – хорошая команда, которая умеет терпеть, умеет играть, знает, как действовать. Нужно чуть-чуть побольше быть наглыми, если хотим обыграть такую хорошую команду.

– На ваш взгляд, какой момент игры был ключевым сегодня? Может, эта шайба на последних секундах, которая была после просмотра и такая немножко необычная, как-то психологически прибила?

– Нет, ничего не прибило. Я считаю, что нужно играть до конца с хорошей командой, которая сейчас возглавляет чемпионат. Думаю, нужно было доставать из себя. У нас есть моменты, на которые мы должны обратить внимание. Ещё раз говорю: ноль голов при 15 тысячах – это проблема», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.