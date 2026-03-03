Разин — о 3:0 с «Динамо»: перед плей-офф нам не нужны кровь из носу победы через «не могу»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в гостевом матче с минским «Динамо» (3:0) и отметил поддержку болельщиков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Козлов (Барак, Канцеров) – 12:05 (5x4) 0:2 Канцеров (Ткачёв) – 19:59 (5x5) 0:3 Козлов (Ткачёв, Канцеров) – 56:14 (en)
«Шикарная атмосфера, очень приятно играть при такой аудитории, такой поддержке. И вдвойне приятно победить. Хорошая победа, она нам была нужна в психологическом плане. Ребята молодцы, нас с победой. Что с Толчинским? Он перестал появляться после силового приёма (от Мелоша в середине первого периода. — Прим. «Чемпионата»). Решили не рисковать, были болевые ощущения. Перед плей-офф нам не нужны кровь из носу победы через «не могу». Гол за секунду до конца первого периода? Такие голы добавляют уверенности. Это был большой глоток воздуха для нас», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
Комментарии
