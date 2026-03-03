Илья Воробьёв объяснил, почему КХЛ нужно вернуться к трёхочковой системе

Бывший главный тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, что переход на трёхочковую систему стимулировал бы команды КХЛ играть в атакующий хоккей в концовках равных матчей.

«Я бы предложил вернуться к трёхочковой системе – три очка за победу в основное время, два за выигрыш в овертайме или серии буллитов. При текущей системе команды почти не атакуют в последние минуты матчей. Они осторожничают, сохраняют шайбу, чтобы гарантированно получить по одному очку, а уже потом в овертайме в формате «3 на 3» играют в атаку. Одно или два очка – такой существенной разницы нет.

А если за победу дают три очка, уже есть смысл идти на этот риск, стараться дожать в основное время. Преимущество получают более атакующие команды. Бояться, что из-за этого возникнут разрывы между клубами в турнирной таблице, не стоит. Как раньше, точно не будет. Сейчас нет команд с таким огромным преимуществом в бюджете над остальными, как в прошлые годы. Идёт выравнивание, сглаживание. Не все пока подравнялись, но сборных мира, как несколько лет назад, уже нет. Когда на кону три очка, даже самым закоренелым фанатам оборонительной игры придётся меняться», – цитирует Воробьёва Sports.ru.