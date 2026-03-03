Результаты матчей КХЛ на 3 марта 2026 года

Сегодня, 3 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 3 марта 2026 года (время московское):

«Амур» – «Нефтехимик» — 3:1;

«Адмирал» – «Салават Юлаев» — 1:2 Б;

«Лада» – «Ак Барс» — 5:3;

«Динамо» Мн – «Металлург» Мг — 0:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 89 очками после 62 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры.