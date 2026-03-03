Сегодня, 3 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 3 марта 2026 года (время московское):
«Амур» – «Нефтехимик» — 3:1;
«Адмирал» – «Салават Юлаев» — 1:2 Б;
«Лада» – «Ак Барс» — 5:3;
«Динамо» Мн – «Металлург» Мг — 0:3.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 89 очками после 62 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры.