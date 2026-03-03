Результаты матчей ВХЛ на 3 марта 2026 года

Сегодня, 3 марта, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 3 марта 2026 года (время — московское):

«Рубин» – «Динамо» СПб — 3:0;

«Югра» – СКА-ВМФ — 3:2;

«Молот» – «Торос» — 0:3;

«Звезда» – ЦСК ВВС — 5:0;

«Торпедо-Горький» – «Челны» — 2:1 Б;

«Химик» – «Нефтяник» — 3:4;

«Олимпия» – «Ижсталь» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 98 очков в 58 матчах. Второе место занимает «Югра» с 92 очками после 57 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (87 очков в 57 матчах).