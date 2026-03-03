Результаты матчей МХЛ на 3 марта 2026 года

Сегодня, 3 марта, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 3 марта 2026 года (время московское):

«Сахалинские Акулы» – «Красная Машина-Юниор» — 3:2 ОТ;

«Ирбис» – «Снежные Барсы» — 3:1;

Академия СКА – «Крылья Советов» — 4:3 Б;

МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Спартак MAX» — 3:7;

Академия Михайлова – «Алмаз» — 3:4 Б;

МХК «Динамо» М – «Локо» — 3:4 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 94 очками после 54 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.