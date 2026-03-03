Скидки
О'Райлли и Стэмкос планируют бороться с «Нэшвиллом» за выход в плей-офф — Фридман

Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что возрастные лидеры «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли и Стивен Стэмкос не хотят покидать команду в дедлайн.

«Райан О'Райлли сказал руководству клуба, что не хочет уходить и хочет быть частью команды, которая будет бороться за выход в плей-офф. Как мне сказали, Стивен Стэмкос находится в таком же положении», — цитирует Фридмана NHL Rumor Report.

На данный момент «Нэшвилл» отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. Клуб выдал очень слабый старт сезона, но во второй половине стал чаще выигрывать и постепенно сокращать отставание от зоны плей-офф. На счету Стэмкоса 46 (30+16) очков в 60 матчах, О'Райлли набрал 58 (21+37) очков в 60 играх.

Комментарии
