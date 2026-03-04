Скидки
Александр Овечкин сравнялся с Джеромом Игинлой по числу проведённых игр в НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с Джеромом Игинлой по числу проведённых игр в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1554-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в домашней игре регулярного чемпионата с «Ютой Маммот», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости ничейный — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
0 : 2
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 11:12     0:2    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает 16-е место рейтинга, разделяя его с членом зала славы НХЛ двукратным олимпийским чемпионом в составе Канады Джеромом Игинлой, на счету которого также 1554 игры. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1556 встреч), занимает 15-е место в данном рейтинге и, так же как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Следующая цель Овечкина из недействующих игроков — легендарный шведский хоккеист Никлас Линдстрём (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

