Александр Овечкин сравнялся с Джеромом Игинлой по числу проведённых игр в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1554-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в домашней игре регулярного чемпионата с «Ютой Маммот», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости ничейный — 0:0.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает 16-е место рейтинга, разделяя его с членом зала славы НХЛ двукратным олимпийским чемпионом в составе Канады Джеромом Игинлой, на счету которого также 1554 игры. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1556 встреч), занимает 15-е место в данном рейтинге и, так же как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Следующая цель Овечкина из недействующих игроков — легендарный шведский хоккеист Никлас Линдстрём (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.