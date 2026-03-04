Арсений Грицюк забил Сергею Бобровскому, оформив 10-й гол в дебютном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Этот гол стал для Арсения 10-м в текущем сезоне, который является для него дебютным в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 13-й минуте матча при счёте 0:0 Грицюк подобрал шайбу в средней зоне после потери гостей на выходе в атаку, включился в выход вдвоём против одного защитника и мощно бросил в ближнюю девятку ворот российского голкипера Сергея Бобровского, не отдавая передачу партнёру.