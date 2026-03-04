Скидки
Арсений Грицюк забил Сергею Бобровскому, оформив 10-й гол в дебютном сезоне НХЛ

Арсений Грицюк забил Сергею Бобровскому, оформив 10-й гол в дебютном сезоне НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Этот гол стал для Арсения 10-м в текущем сезоне, который является для него дебютным в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
1 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Грицюк (Браун) – 12:10     1:1 Лунделль (Родригес, Балинскис) – 14:37    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 13-й минуте матча при счёте 0:0 Грицюк подобрал шайбу в средней зоне после потери гостей на выходе в атаку, включился в выход вдвоём против одного защитника и мощно бросил в ближнюю девятку ворот российского голкипера Сергея Бобровского, не отдавая передачу партнёру.

