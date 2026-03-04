Михаил Сергачёв забил 10-й гол в сезоне НХЛ, догнав Гаврикова в гонке защитников-снайперов

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для Михаила 10-м в текущем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 14-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Юты» Сергачёв реализовал численное преимущество после позиционного розыгрыша броском со средней дистанции.

Михаил Сергачёв стал вторым защитником из России, достигшим отметки в 10 заброшенных шайб в текущей регулярке НХЛ. Ранее это удалось сделать Владиславу Гаврикову («Нью-Йорк Рейнджерс»), которого Сергачёв догнал на первом месте гонки лучших снайперов сезона среди российских защитников лиги.