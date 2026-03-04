Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Сергачёв забил 10-й гол в сезоне НХЛ, догнав Гаврикова в гонке защитников-снайперов

Михаил Сергачёв забил 10-й гол в сезоне НХЛ, догнав Гаврикова в гонке защитников-снайперов
Комментарии

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для Михаила 10-м в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 11:12     0:2 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 13:23 (pp)     1:2 Дюбуа (Сандин) – 19:27 (pp)     1:3 Петерка (Кули, Дурзи) – 38:24 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 14-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Юты» Сергачёв реализовал численное преимущество после позиционного розыгрыша броском со средней дистанции.

Михаил Сергачёв стал вторым защитником из России, достигшим отметки в 10 заброшенных шайб в текущей регулярке НХЛ. Ранее это удалось сделать Владиславу Гаврикову («Нью-Йорк Рейнджерс»), которого Сергачёв догнал на первом месте гонки лучших снайперов сезона среди российских защитников лиги.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Сергачёв вошёл в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android