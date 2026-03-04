Скидки
Барбашёв и Дорофеев забили за «Вегас» с интервалом в 97 секунд

Комментарии

Российские нападающие «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев отметились заброшенными шайбами на отрезке чуть более чем в полторы минуты в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит эти минуты на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Цукер (Маклауд, Далин) – 04:02     2:0 Пауэр (Эстлунд) – 20:46     3:0 Томпсон (Так, Далин) – 25:44     3:1 Барбашёв (Теодор, Айкел) – 26:50     3:2 Дорофеев (Смит) – 28:27    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 27-й минуте матча при счёте 3:0 в пользу «Баффало» Барбашёв переиграл вратаря «клинков» Алекса Лайона в ближнем бою, по-бобровски объехав ворота сзади и отправив шайбу в сетку от клюшки голкипера. На 29-й минуте Дорофеев подкараулил ошибку соперников в средней зоне, убежал один на один с вратарём и сократил до минимум отставание своей команды в счёте броском низом.

