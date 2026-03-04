Барбашёв и Дорофеев забили за «Вегас» с интервалом в 97 секунд

Российские нападающие «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев отметились заброшенными шайбами на отрезке чуть более чем в полторы минуты в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит эти минуты на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк).

На 27-й минуте матча при счёте 3:0 в пользу «Баффало» Барбашёв переиграл вратаря «клинков» Алекса Лайона в ближнем бою, по-бобровски объехав ворота сзади и отправив шайбу в сетку от клюшки голкипера. На 29-й минуте Дорофеев подкараулил ошибку соперников в средней зоне, убежал один на один с вратарём и сократил до минимум отставание своей команды в счёте броском низом.