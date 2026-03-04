Сергачёв стал пятым защитником в истории НХЛ с 10 голами в двух первых сезонах франшизы

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для Михаила 10-м в текущем сезоне — втором в истории «Юты». В сезоне-2024/2025 Сергачёв также выступал за этот клуб и забросил 15 шайб.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сергачёв стал всего лишь пятым защитником за всю историю лиги с 10+ голами в двух или более первых сезонах существования франшизы.

Ранее такое удалось только Дэйлу Тэллону в трёх стартовых сезонах «Ванкувер Кэнакс» (1970/1971-1972/1973), Шону Чемберсу за «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1992/1993 и 1993/1994), а также Марку Хоу и Элу Симсу за «Хартфорд Уэйлерс» (1979/1980 и 1980/1981).