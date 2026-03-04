Скидки
Бостон Брюинз – Питтсбург Пингвинз, результат матча 4 марта 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Хуснутдинова и пас Задорова помогли «Бостону» обыграть «Питтсбург», Малкин без очков
Комментарии

В ночь с 3 на 4 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Раст) – 00:42     1:1 Хуснутдинов (Эйссимонт) – 05:10     2:1 Миттельштадт (Задоров, Заха) – 06:00    

Обе команды находятся в топ-8 Восточной Конференции, «Питтсбург» на 6-м месте, а «Бостон» восьмой.

В составе хозяев голом отметился российский нападающий Марат Хуснутдинов, ещё одна шайба на счету Кейси Миттельштадта. Россиянин Никита Задоров сделал ассист.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Эрик Карлссон.

Российские форварды «Пингвинз» Евгений Малкин и Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет на выезде с «Нэшвилл Предаторз», а «Питтсбург Пингвинз» встретится дома с «Баффало Сэйбрз». Оба матча пройдут 6 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
