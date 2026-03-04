Скидки
Нью-Джерси Дэвилз – Флорида Пантерз, результат матча 4 марта 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Флориду», у Бобровского 28 сейвов
Комментарии

В ночь с 3 на 4 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Грицюк (Браун) – 12:10     1:1 Лунделль (Родригес, Балинскис) – 14:37     2:1 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 21:35 (pp)     3:1 Гласс (Хямеэнахо, Хэмилтон) – 28:13     4:1 Мерсер – 56:23     5:1 Немец (Браун, Хьюз) – 59:20    

После серии из пяти поражений «Нью-Джерси» добивается второй победы кряду и сокращает отставание от «Флориды» до одного очка. У «Пантерз» третье подряд поражение. Команды занимают 15 и 14 места на Востоке.

В составе хозяев шайбы забросили Даги Хэмилтон, Коди Гласс, Доусон Мерсер, Шимон Немец, а также российский нападающий Арсений Грицюк.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Антон Лунделль.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Его дублёр и соотечественник Даниил Тарасов был в заявке, но на льду не появился.

Россияне Максим Цыплаков («Дэвилз») и Дмитрий Куликов («Пантерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 5 марта. «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 6 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
