Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Флориду», у Бобровского 28 сейвов

В ночь с 3 на 4 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

После серии из пяти поражений «Нью-Джерси» добивается второй победы кряду и сокращает отставание от «Флориды» до одного очка. У «Пантерз» третье подряд поражение. Команды занимают 15 и 14 места на Востоке.

В составе хозяев шайбы забросили Даги Хэмилтон, Коди Гласс, Доусон Мерсер, Шимон Немец, а также российский нападающий Арсений Грицюк.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Антон Лунделль.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Его дублёр и соотечественник Даниил Тарасов был в заявке, но на льду не появился.

Россияне Максим Цыплаков («Дэвилз») и Дмитрий Куликов («Пантерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» 5 марта. «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 6 марта.