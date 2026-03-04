Гол Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Вашингтон», Александр Овечкин не забил

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой. 40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс четыре броска в створ и провёл три силовых приёма, но очков не набрал.

В составе «Маммот» также отличились Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. Голы «Кэпиталз» на счету Пьер-Люка Дюбуа и Райана Леонарда.