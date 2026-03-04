Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Юта Маммот, результат матча 4 марта 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Вашингтон», Александр Овечкин не забил
Комментарии

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 11:12     0:2 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 13:23 (pp)     1:2 Дюбуа (Сандин) – 19:27 (pp)     1:3 Петерка (Кули, Дурзи) – 38:24 (pp)     2:3 Леонард – 46:31 (pp)    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой. 40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс четыре броска в створ и провёл три силовых приёма, но очков не набрал.

В составе «Маммот» также отличились Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. Голы «Кэпиталз» на счету Пьер-Люка Дюбуа и Райана Леонарда.

Комментарии
