Гол Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Вашингтон», Александр Овечкин не забил
В ночь с 3 на 4 марта мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Юта Маммот». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 11:12 0:2 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 13:23 (pp) 1:2 Дюбуа (Сандин) – 19:27 (pp) 1:3 Петерка (Кули, Дурзи) – 38:24 (pp) 2:3 Леонард – 46:31 (pp)
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой. 40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс четыре броска в створ и провёл три силовых приёма, но очков не набрал.
В составе «Маммот» также отличились Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. Голы «Кэпиталз» на счету Пьер-Люка Дюбуа и Райана Леонарда.
