«Коламбус» обыграл дома «Нэшвилл», у Марченко результативная передача

В ночь с 3 на 4 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Коламбус» набрал 70 очков и занимает 9-е место на Востоке, опережая на один балл «Вашингтон» Александра Овечкина. До идущего восьмым «Бостона» три очка. «Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд и отстаёт от топ-8 запада на четыре балла.

В составе хозяев шайбы забросили Адам Фантилли, Чарли Койл и Дэймон Сиверсон.

В составе гостей голы записали на свой счёт Филип Форсберг и Райан О'Райлли. На счету российского нападающего Кирилла Марченко ассист.

Российские хоккеисты Иван Проворов, Егор Замула и Дмитрий Воронков (все «Блю Джекетс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» сыграет дома с «Флоридой Пантерз» 4 марта. «Нэшвилл Предаторз» встретится на своём льду с «Бостон Брюинз» 6 марта.