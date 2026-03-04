Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс – Нэшвилл Предаторз, результат матча 4 марта 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Коламбус» обыграл дома «Нэшвилл», у Марченко результативная передача
Комментарии

В ночь с 3 на 4 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 14:23     1:1 Форсберг (Стэмкос, Евангелиста) – 19:32 (pp)     1:2 О'Райлли – 34:39     2:2 Койл (Монахан) – 41:52 (sh)     3:2 Сиверсон (Матейчук, Оливье) – 46:07    

«Коламбус» набрал 70 очков и занимает 9-е место на Востоке, опережая на один балл «Вашингтон» Александра Овечкина. До идущего восьмым «Бостона» три очка. «Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд и отстаёт от топ-8 запада на четыре балла.

В составе хозяев шайбы забросили Адам Фантилли, Чарли Койл и Дэймон Сиверсон.

В составе гостей голы записали на свой счёт Филип Форсберг и Райан О'Райлли. На счету российского нападающего Кирилла Марченко ассист.

Российские хоккеисты Иван Проворов, Егор Замула и Дмитрий Воронков (все «Блю Джекетс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» сыграет дома с «Флоридой Пантерз» 4 марта. «Нэшвилл Предаторз» встретится на своём льду с «Бостон Брюинз» 6 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Гол Хуснутдинова и пас Задорова помогли «Бостону» обыграть «Питтсбург», Малкин без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android