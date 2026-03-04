Голы Барбашёва и Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения в матче с «Баффало»

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

Российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев забросили обе шайбы своей команды, что позволило ей сократить отставание в счёте с трёх голов до минимума, но большего гостям добиться не удалось.

Авторами голов «Баффало» стали Джейсон Цукер, Оуэн Пауэр и Тейдж Томпсон.