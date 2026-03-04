Голы Барбашёва и Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения в матче с «Баффало»
В ночь с 3 на 4 марта мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Цукер (Маклауд, Далин) – 04:02 2:0 Пауэр (Эстлунд) – 20:46 3:0 Томпсон (Так, Далин) – 25:44 3:1 Барбашёв (Теодор, Айкел) – 26:50 3:2 Дорофеев (Смит) – 28:27
Российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев забросили обе шайбы своей команды, что позволило ей сократить отставание в счёте с трёх голов до минимума, но большего гостям добиться не удалось.
Авторами голов «Баффало» стали Джейсон Цукер, Оуэн Пауэр и Тейдж Томпсон.
