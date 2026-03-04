Шесть очков Драйзайтля и Макдэвида помогли «Эдмонтону» в овертайме обыграть «Оттаву»

В ночь с 3 на 4 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Эван Бушар. На счету немецкого форварда Леона Драйзайтля два гола и две передачи. Канадский нападающий Конор Макдэвид сделал два ассиста.

В составе гостей голы записали на свой счёт Дилан Козенс, Дрейк Батерсон, оформивший дубль, и Майкл Амадио.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Эдмонтон») и Артём Зуб («Оттава») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» 7 марта. «Оттава Сенаторз» встретится на выезде с «Калгари Флэймз» 6 марта.