Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Оттава Сенаторз, результат матча 4 марта 2025, счет 5:4 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шесть очков Драйзайтля и Макдэвида помогли «Эдмонтону» в овертайме обыграть «Оттаву»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Казинс, Шабо) – 03:34     1:1 Драйзайтль (Экхольм, Савуа) – 05:03     1:2 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 06:34 (pp)     2:2 Драйзайтль – 16:48     2:3 Батерсон (Штюцле) – 24:30     2:4 Амадио (Дженсен) – 25:11     3:4 Ньюджент-Хопкинс – 41:52 (pp)     4:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 58:35     5:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 61:50 (pp)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Эван Бушар. На счету немецкого форварда Леона Драйзайтля два гола и две передачи. Канадский нападающий Конор Макдэвид сделал два ассиста.

В составе гостей голы записали на свой счёт Дилан Козенс, Дрейк Батерсон, оформивший дубль, и Майкл Амадио.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Эдмонтон») и Артём Зуб («Оттава») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» 7 марта. «Оттава Сенаторз» встретится на выезде с «Калгари Флэймз» 6 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
