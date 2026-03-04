Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за клубную историю

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) записал на свой счёт очередную заброшенную шайбу и установил новый клубный рекорд по голам.
Для Капризова этот гол стал 220-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кирилл превзошёл предыдущий рекорд «Миннесоты», который ранее принадлежал Мариану Габорику (219).
28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача. В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 62 матча, в которых набрал 75 (35+40) очков.
Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.
- 4 марта 2026
-
09:45
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
08:44
-
08:31
-
08:31
-
08:17
-
08:16
-
07:47
-
05:52
-
05:42
-
05:39
-
05:37
-
05:34
-
05:02
-
04:46
-
04:25
-
03:46
-
03:21
- 3 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
22:00
-
21:50
-
21:34
-
20:55
-
20:21
-
20:05