Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за клубную историю

Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за клубную историю
Комментарии

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) записал на свой счёт очередную заброшенную шайбу и установил новый клубный рекорд по голам.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46     2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp)     2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07     3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10     4:1 Хьюз – 46:53     5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41    

Для Капризова этот гол стал 220-м за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кирилл превзошёл предыдущий рекорд «Миннесоты», который ранее принадлежал Мариану Габорику (219).

28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача. В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 62 матча, в которых набрал 75 (35+40) очков.

Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

