Шайбы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» переиграть «Тампу», у Кучерова гол

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в пустые ворота. Его одноклубник Яков Тренин также отметился голом, как и форвард «Тампы» Никита Кучеров, ставший автором единственной шайбы гостей. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, отразивший 17 из 21 броска в створ. Нападающие Владимир Тарасенко и Данила Юров (оба — «Миннесота») очков не набрали.

Остальные голы «Уайлд» забили Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло и Куинн Хьюз.