Миннесота Уайлд — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 4 февраля 2026, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шайбы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» переиграть «Тампу», у Кучерова гол
В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46     2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp)     2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07     3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10     4:1 Хьюз – 46:53     5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41    

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в пустые ворота. Его одноклубник Яков Тренин также отметился голом, как и форвард «Тампы» Никита Кучеров, ставший автором единственной шайбы гостей. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, отразивший 17 из 21 броска в створ. Нападающие Владимир Тарасенко и Данила Юров (оба — «Миннесота») очков не набрали.

Остальные голы «Уайлд» забили Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло и Куинн Хьюз.

Комментарии
