«Колорадо» крупно обыграл «Анахайм», Маккиннон набрал 100-е очко в сезоне

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Колорадо Эвеланш». Уверенную победу одержали гости со счётом 5:1.

Дублем в составе «Колорадо» отметился нападающий Паркер Келли. Ещё по голу на свой счёт записали Кейл Макар, Мартин Нечас и Габриэль Ландеског. Результативной передачей отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился передачей и добрался до отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне. Единственную шайбу за «Анахайм» забросил Каттер Готье.