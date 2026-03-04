«Колорадо» крупно обыграл «Анахайм», Маккиннон набрал 100-е очко в сезоне
Поделиться
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Колорадо Эвеланш». Уверенную победу одержали гости со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Ничушкин, Нельсон) – 11:33 0:2 Нечас (Нельсон, Макар) – 14:05 (pp) 1:2 Готье (Лакомб) – 24:50 1:3 Келли (Макар, Друри) – 35:03 1:4 Ландеског (Маккиннон) – 44:35 1:5 Келли (Друри, Кулак) – 50:06
Дублем в составе «Колорадо» отметился нападающий Паркер Келли. Ещё по голу на свой счёт записали Кейл Макар, Мартин Нечас и Габриэль Ландеског. Результативной передачей отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился передачей и добрался до отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне. Единственную шайбу за «Анахайм» забросил Каттер Готье.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
09:45
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
08:44
-
08:31
-
08:31
-
08:17
-
08:16
-
07:47
-
05:52
-
05:42
-
05:39
-
05:37
-
05:34
-
05:02
-
04:46
-
04:25
-
03:46
-
03:21
- 3 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
22:00
-
21:50
-
21:34
-
20:55
-
20:21
-
20:05