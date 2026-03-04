Скидки
Анахайм – Колорадо, результат матча 4 марта 2026, счет 1:5, НХЛ 2025/2026

«Колорадо» крупно обыграл «Анахайм», Маккиннон набрал 100-е очко в сезоне
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Колорадо Эвеланш». Уверенную победу одержали гости со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Ничушкин, Нельсон) – 11:33     0:2 Нечас (Нельсон, Макар) – 14:05 (pp)     1:2 Готье (Лакомб) – 24:50     1:3 Келли (Макар, Друри) – 35:03     1:4 Ландеског (Маккиннон) – 44:35     1:5 Келли (Друри, Кулак) – 50:06    

Дублем в составе «Колорадо» отметился нападающий Паркер Келли. Ещё по голу на свой счёт записали Кейл Макар, Мартин Нечас и Габриэль Ландеског. Результативной передачей отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился передачей и добрался до отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне. Единственную шайбу за «Анахайм» забросил Каттер Готье.

Комментарии
