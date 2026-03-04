Скидки
Сан-Хосе – Монреаль, результат матча 4 марта 2026, счет 7:5, НХЛ 2025/2026

«Сан-Хосе» обыграл «Монреаль» в матче с 12 голами, Демидов отметился заброшенной шайбой
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Монреаль Канадиенс». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 7:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Мэтисон) – 06:18     1:1 Граф (Смит, Селебрини) – 15:32     1:2 Дано (Мэтисон, Эванс) – 25:09     2:2 Миса – 30:28     3:2 Селебрини (Граф) – 38:23     4:2 Веннберг (Шервуд) – 38:48     5:2 Смит (Орлов) – 43:29 (pp)     5:3 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 45:02 (pp)     5:4 Ньюхук (Эванс, Гуле) – 45:20     5:5 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 50:56 (pp)     6:5 Шервуд (Курашев, Эклунд) – 56:34 (pp)     7:5 Годетт (Селебрини) – 59:55    

Голами в составе «Сан-Хосе» отметились Коллин Граф, Майкл Миса, Маклин Селебрини, Александер Веннберг, Уилл Смит, Адам Годетт и Кифер Шервуд, забросивший победную шайбу за три с половиной минуты до конца третьего периода в большинстве. Передачу на свой счёт записал российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов. Заброшенной шайбой в составе «Монреаля» отметился российский нападающий Иван Демидов. Дубль на счету Алекса Ньюхука. Ещё по шайбе в составе канадского клуба забросили Филлип Дано и Оливер Капанен. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил пять шайб.

