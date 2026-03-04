«Сан-Хосе» обыграл «Монреаль» в матче с 12 голами, Демидов отметился заброшенной шайбой

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Монреаль Канадиенс». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 7:5.
Голами в составе «Сан-Хосе» отметились Коллин Граф, Майкл Миса, Маклин Селебрини, Александер Веннберг, Уилл Смит, Адам Годетт и Кифер Шервуд, забросивший победную шайбу за три с половиной минуты до конца третьего периода в большинстве. Передачу на свой счёт записал российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов. Заброшенной шайбой в составе «Монреаля» отметился российский нападающий Иван Демидов. Дубль на счету Алекса Ньюхука. Ещё по шайбе в составе канадского клуба забросили Филлип Дано и Оливер Капанен. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил пять шайб.
