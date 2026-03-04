Результаты матчей НХЛ на 4 марта 2026 года

В ночь на 4 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 марта 2026 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Флорида Пантерз» — 5:1;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Юта Маммот» — 2:3;

«Баффало Сэйбрз» – «Вегас Голден Найтс» — 3:2;

«Бостон Брюинз» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:1.

«Виннипег Джетс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 ОТ;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» — 5:4 ОТ;

«Миннесота Уайлд» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1;

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» — 1:6;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Монреаль Канадиенс» — 7:5;

«Анахайм Дакс» – «Колорадо Эвеланш» — 1:5.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 82 очками после 60 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 91 очками после 60 игр.