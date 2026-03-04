Расписание матчей КХЛ на 4 марта 2026 года

Сегодня, 4 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 4 марта 2026 года (время московское):

19:00. «Торпедо» – «Трактор»;

19:30. ХК «Сочи» – «Локомотив»;

19:30. ЦСКА – «Авангард»;

19:30. «Динамо» М – «Автомобилист».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 89 очками после 62 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игр.