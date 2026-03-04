Расписание матчей ВХЛ на 4 марта 2026 года

Сегодня, 4 марта, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 4 марта 2026 года (время московское):

16:30. «Челмет» – «Кристалл»;

16:30. «Южный Урал» – «Рязань-ВДВ»;

17:00. «Магнитка» – «Дизель»;

18:30. «Тамбов» – «Металлург»;

19:00. «Буран» – ХК «Норильск»;

19:00. «Ростов» – «Сокол».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 98 очков в 58 матчах. Второе место занимает «Югра» с 92 очками после 57 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (87 очков в 57 матчах).