Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 4 марта 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 4 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 4 марта, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 4 марта 2026 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Атлант»;
12:00. «Тайфун» – «Динамо-Шинник»;
14:00. МХК «Динамо» М – «Локо»;
17:30. «Ладья» – «Чайка»;
18:30. «Локо-76» – «Авто»;
19:00. Академия Михайлова – «Алмаз».
19:00. «АКМ Новомосковск» – «Белые Медведи».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 94 очками после 54 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android