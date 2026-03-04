Расписание матчей МХЛ на 4 марта 2026 года

Сегодня, 4 марта, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 4 марта 2026 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Атлант»;

12:00. «Тайфун» – «Динамо-Шинник»;

14:00. МХК «Динамо» М – «Локо»;

17:30. «Ладья» – «Чайка»;

18:30. «Локо-76» – «Авто»;

19:00. Академия Михайлова – «Алмаз».

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Белые Медведи».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 94 очками после 54 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.