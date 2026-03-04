Скидки
«Не сомневался, что это сделаешь именно ты!» Габорик поздравил Капризова с рекордом

«Не сомневался, что это сделаешь именно ты!» Габорик поздравил Капризова с рекордом
Бывший нападающий «Миннесоты Уайлд» Марин Габорик поздравил Кирилла Капризова с установлением нового клубного рекорда по голам. Россиянин забросил свою 220-ю шайбу за «Миннесоту» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и превзошёл рекорд Габорика.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46     2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp)     2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07     3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10     4:1 Хьюз – 46:53     5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41    

«Наконец-то кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить ещё много голов, а самое главное – добиться много побед. Знаю, что тебя любят как болельщики, так и тренеры и партнёры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог сделать для хоккейного штата я — выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это!» — цитирует Габорика пресс-служба клуба.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача.

«Выиграй Кубок Стэнли!» Капризов переписал рекорд «Миннесоты» по голам
