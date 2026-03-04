«Не сомневался, что это сделаешь именно ты!» Габорик поздравил Капризова с рекордом

Бывший нападающий «Миннесоты Уайлд» Марин Габорик поздравил Кирилла Капризова с установлением нового клубного рекорда по голам. Россиянин забросил свою 220-ю шайбу за «Миннесоту» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и превзошёл рекорд Габорика.
«Наконец-то кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить ещё много голов, а самое главное – добиться много побед. Знаю, что тебя любят как болельщики, так и тренеры и партнёры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог сделать для хоккейного штата я — выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это!» — цитирует Габорика пресс-служба клуба.
28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача.
- 4 марта 2026
