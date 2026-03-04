Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон набрал 100 очков за сезон быстрее всех в истории «Колорадо» и «Квебека»

Маккиннон набрал 100 очков за сезон быстрее всех в истории «Колорадо» и «Квебека»
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:1) и добрался до отметки в 100 очков в текущем сезоне. Канадец побил рекорд франшизы (с учётом достижений «Квебек Нордикс») по скорости набора 100 очков и впервые в клубной истории добрался до этой отметки четыре раза в карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Ничушкин, Нельсон) – 11:33     0:2 Нечас (Нельсон, Макар) – 14:05 (pp)     1:2 Готье (Лакомб) – 24:50     1:3 Келли (Макар, Друри) – 35:03     1:4 Ландеског (Маккиннон) – 44:35     1:5 Келли (Друри, Кулак) – 50:06    

На счету 30-летнего Маккиннона стало 100 (41+59) очков в 59 матчах этого сезона. Форвард превзошёл достижение Петера Штястны – 100 очков за 60 матчей в сезоне-1981/1982.

В гонке бомбардиров текущего сезона Маккиннон занимает второе место, уступая лишь Коннору Макдэвиду с его 105 (35+70) очками.

Материалы по теме
Видео
«Колорадо» крупно обыграл «Анахайм», Маккиннон набрал 100-е очко в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android