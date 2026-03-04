Маккиннон набрал 100 очков за сезон быстрее всех в истории «Колорадо» и «Квебека»
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:1) и добрался до отметки в 100 очков в текущем сезоне. Канадец побил рекорд франшизы (с учётом достижений «Квебек Нордикс») по скорости набора 100 очков и впервые в клубной истории добрался до этой отметки четыре раза в карьере.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Ничушкин, Нельсон) – 11:33 0:2 Нечас (Нельсон, Макар) – 14:05 (pp) 1:2 Готье (Лакомб) – 24:50 1:3 Келли (Макар, Друри) – 35:03 1:4 Ландеског (Маккиннон) – 44:35 1:5 Келли (Друри, Кулак) – 50:06
На счету 30-летнего Маккиннона стало 100 (41+59) очков в 59 матчах этого сезона. Форвард превзошёл достижение Петера Штястны – 100 очков за 60 матчей в сезоне-1981/1982.
В гонке бомбардиров текущего сезона Маккиннон занимает второе место, уступая лишь Коннору Макдэвиду с его 105 (35+70) очками.
Комментарии
- 4 марта 2026
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
08:44
-
08:31
-
08:31
-
08:17
-
08:16
-
07:47
-
05:52
-
05:42
-
05:39
-
05:37
-
05:34
-
05:02
-
04:46
-
04:25
-
03:46
-
03:21
- 3 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:30