Маккиннон набрал 100 очков за сезон быстрее всех в истории «Колорадо» и «Квебека»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:1) и добрался до отметки в 100 очков в текущем сезоне. Канадец побил рекорд франшизы (с учётом достижений «Квебек Нордикс») по скорости набора 100 очков и впервые в клубной истории добрался до этой отметки четыре раза в карьере.

На счету 30-летнего Маккиннона стало 100 (41+59) очков в 59 матчах этого сезона. Форвард превзошёл достижение Петера Штястны – 100 очков за 60 матчей в сезоне-1981/1982.

В гонке бомбардиров текущего сезона Маккиннон занимает второе место, уступая лишь Коннору Макдэвиду с его 105 (35+70) очками.