Кирилл Капризов поделился эмоциями от установления нового рекорда «Миннесоты» по голам
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями от установления нового клубного рекорда по голам. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1), которая стала для него 220-й за «Миннесоту».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46 2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp) 2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07 3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10 4:1 Хьюз – 46:53 5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41
«Это хорошо, знаете ли, но всегда хочется большего, и лучше об этом не думать слишком много. Приятно, когда все пожимают тебе руки, поздравляют и всё такое, но теперь этот момент уже позади, и нужно просто двигаться дальше», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
Предыдущий рекорд «Миннесоты» в 219 голов принадлежал словацкому нападающему Мариану Габорику.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
08:44
-
08:31
-
08:31
-
08:17
-
08:16
-
07:47
-
05:52
-
05:42
-
05:39
-
05:37
-
05:34
-
05:02
-
04:46
-
04:25
-
03:46
-
03:21
- 3 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:30