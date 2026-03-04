«Нэшвилл» обменял нападающего Майкла Маккэррона в «Миннесоту»

«Нэшвилл Предаторз» обменял 30-летнего нападающего Майкла Маккэррона в «Миннесоту», получив пик второго раунда драфта НХЛ в 2028 году, сообщает пресс-служба клуба. Действующий контракт Маккэррона с зарплатой $ 900 тыс. рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем регулярном чемпионате Маккэррон провёл 59 матчей, набрав 11 (5+6) очков при показателе полезности «-16» и 73 минутах штрафа за 14.29 в среднем на льду. Он лидировал в составе «Предаторс» по силовым приёмам (165) и времени на льду в меньшинстве (2.29 за матч), а также был третьим по заблокированным броскам (60).

Маккэррон является силовым форвардом, способным хорошо играть на вбрасываниях и в меньшинстве.