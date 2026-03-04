Скидки
Максим Сушинский: вчера переписывался с Капризовым, говорил ему: «Все рекорды побил!»

Максим Сушинский: вчера переписывался с Капризовым, говорил ему: «Все рекорды побил!»
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал установление Кириллом Капризовым нового клубного рекорда «Миннесоты Уайлд» по голам. Россиянин забросил свою 220-ю шайбу за «дикарей» и превзошёл предыдущее достижение Мариана Габорика.

«Только вчера переписывался с Кириллом (смеётся). Говорил ему: «Все рекорды побил!» Хочется ещё поздравить Кирилла. Если не лично, то через прессу. Конечно, приятно, что наши парни добиваются таких успехов. НХЛ — лучшая лига. Также я немного времени поиграл в «Миннесоте», знаю хорошо Мариана Габорика — выдающийся хоккеист. Приятно, что Кирилл его обошёл», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
