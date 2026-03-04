Валерий Каменский: Капризов — лидер «Миннесоты». Хочу пожелать ему выиграть Кубок Стэнли
Поделиться
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил рекорд Кирилла Капризова по голам в истории «Миннесоты Уайлд». Россиянин отметился своей 220-й заброшенной шайбой за «дикарей» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и побил предыдущий клубный рекорд Мариана Габорика.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46 2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp) 2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07 3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10 4:1 Хьюз – 46:53 5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41
«Только слова поздравления Кириллу! Хочу пожелать ему дальнейших успехов, чтобы этих шайб было ещё больше. Кирилл — лидер в команде. Пожелаю ему выиграть Кубок Стэнли. У него сильная команда. Радует, что Кирилл является ведущим игроком своей команды. Пусть так и продолжает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
08:44
-
08:31
-
08:31
-
08:17
-
08:16
-
07:47
-
05:52
-
05:42
-
05:39
-
05:37
-
05:34
-
05:02
-
04:46
-
04:25
-
03:46
-
03:21
- 3 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10