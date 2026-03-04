Валерий Каменский: Капризов — лидер «Миннесоты». Хочу пожелать ему выиграть Кубок Стэнли

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил рекорд Кирилла Капризова по голам в истории «Миннесоты Уайлд». Россиянин отметился своей 220-й заброшенной шайбой за «дикарей» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и побил предыдущий клубный рекорд Мариана Габорика.

«Только слова поздравления Кириллу! Хочу пожелать ему дальнейших успехов, чтобы этих шайб было ещё больше. Кирилл — лидер в команде. Пожелаю ему выиграть Кубок Стэнли. У него сильная команда. Радует, что Кирилл является ведущим игроком своей команды. Пусть так и продолжает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.