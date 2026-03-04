Скидки
Валерий Каменский: Капризов — лидер «Миннесоты». Хочу пожелать ему выиграть Кубок Стэнли

Комментарии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил рекорд Кирилла Капризова по голам в истории «Миннесоты Уайлд». Россиянин отметился своей 220-й заброшенной шайбой за «дикарей» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и побил предыдущий клубный рекорд Мариана Габорика.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46     2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp)     2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07     3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10     4:1 Хьюз – 46:53     5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41    

«Только слова поздравления Кириллу! Хочу пожелать ему дальнейших успехов, чтобы этих шайб было ещё больше. Кирилл — лидер в команде. Пожелаю ему выиграть Кубок Стэнли. У него сильная команда. Радует, что Кирилл является ведущим игроком своей команды. Пусть так и продолжает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

