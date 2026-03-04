Скидки
FORWARD экипировал «Легенд хоккея» для матча в Иркутске

Комментарии

Бренд спортивной и повседневной одежды FORWARD стал партнёром товарищеского матча между командами «Любимый Байкал» и «Легенды хоккея». Игра прошла 28 февраля под открытым небом в районе пляжа Якоби в Иркутске. Капитанами стали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и легендарный хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Вместе с ними на лёд вышли олимпийские чемпионы Андрей Коваленко и Алексей Касатонов, а также семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин. Также участниками звёздного матча стали игроки местной Ночной хоккейной лиги.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Игра получилась интересной. Счёт открыл Андрей Коваленко, однако иркутяне не уступили прославленным гостям, и матч закончился со счётом 4:4.

Фото: Пресс-служба FORWARD

«Мы всегда рады поддерживать спорт. В этот раз помогли команде «Легенд» с формой, чтобы они чувствовали себя уверенно и комфортно на льду, – говорит генеральный директор бренда FORWARD Виталий Цыганков. – Такие матчи дарят людям праздник и показывают, что хоккей объединяет как профессионалов, так и любителей». По его словам, партнёрство с матчем в Иркутске стало ещё одним шагом FORWARD в поддержке масштабных спортивных событий в разных регионах страны.

Токен: 2RanymzToJJ

