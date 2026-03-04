Скидки
Маклин Селебрини стал первым тинейджером в истории «Сан-Хосе», забившим 30 голов за сезон

Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал первым тинейджером (игрок до 20 лет) в истории клуба, забившим 30 голов за сезон. Юбилейным для 19-летнего форварда стала шайба в ворота «Монреаль Канадиенс» (7:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Мэтисон) – 06:18     1:1 Граф (Смит, Селебрини) – 15:32     1:2 Дано (Мэтисон, Эванс) – 25:09     2:2 Миса – 30:28     3:2 Селебрини (Граф) – 38:23     4:2 Веннберг (Шервуд) – 38:48     5:2 Смит (Орлов) – 43:29 (pp)     5:3 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 45:02 (pp)     5:4 Ньюхук (Эванс, Гуле) – 45:20     5:5 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 50:56 (pp)     6:5 Шервуд (Курашев, Эклунд) – 56:34 (pp)     7:5 Годетт (Селебрини) – 59:55    

Последним тинейджером в НХЛ, достигшим этой отметки, был форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (44 гола в сезоне-2017/2018).

Селебрини, побивший уже несколько рекордов по ходу сезона и отличившийся на Олимпийских играх — 2026, продолжает борьбу в гонке бомбардиров. Сейчас он идёт на пятой строчке, набрав 87 (30+57) очков. Канадский форвард выступает в Национальной хоккейной лиге второй сезон.

«Сан-Хосе» обыграл «Монреаль» в матче с 12 голами, Демидов отметился заброшенной шайбой
