Маклин Селебрини стал первым тинейджером в истории «Сан-Хосе», забившим 30 голов за сезон
Поделиться
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал первым тинейджером (игрок до 20 лет) в истории клуба, забившим 30 голов за сезон. Юбилейным для 19-летнего форварда стала шайба в ворота «Монреаль Канадиенс» (7:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Мэтисон) – 06:18 1:1 Граф (Смит, Селебрини) – 15:32 1:2 Дано (Мэтисон, Эванс) – 25:09 2:2 Миса – 30:28 3:2 Селебрини (Граф) – 38:23 4:2 Веннберг (Шервуд) – 38:48 5:2 Смит (Орлов) – 43:29 (pp) 5:3 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 45:02 (pp) 5:4 Ньюхук (Эванс, Гуле) – 45:20 5:5 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 50:56 (pp) 6:5 Шервуд (Курашев, Эклунд) – 56:34 (pp) 7:5 Годетт (Селебрини) – 59:55
Последним тинейджером в НХЛ, достигшим этой отметки, был форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (44 гола в сезоне-2017/2018).
Селебрини, побивший уже несколько рекордов по ходу сезона и отличившийся на Олимпийских играх — 2026, продолжает борьбу в гонке бомбардиров. Сейчас он идёт на пятой строчке, набрав 87 (30+57) очков. Канадский форвард выступает в Национальной хоккейной лиге второй сезон.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
08:44
-
08:31
-
08:31
-
08:17
-
08:16
-
07:47
-
05:52
-
05:42
-
05:39
-
05:37
-
05:34
-
05:02
-
04:46
-
04:25
-
03:46
-
03:21
- 3 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10