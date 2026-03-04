Маклин Селебрини стал первым тинейджером в истории «Сан-Хосе», забившим 30 голов за сезон

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал первым тинейджером (игрок до 20 лет) в истории клуба, забившим 30 голов за сезон. Юбилейным для 19-летнего форварда стала шайба в ворота «Монреаль Канадиенс» (7:5).

Последним тинейджером в НХЛ, достигшим этой отметки, был форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (44 гола в сезоне-2017/2018).

Селебрини, побивший уже несколько рекордов по ходу сезона и отличившийся на Олимпийских играх — 2026, продолжает борьбу в гонке бомбардиров. Сейчас он идёт на пятой строчке, набрав 87 (30+57) очков. Канадский форвард выступает в Национальной хоккейной лиге второй сезон.