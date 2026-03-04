Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» поместили капитана Джей Ти Миллера в список травмированных

«Рейнджерс» поместили капитана Джей Ти Миллера в список травмированных
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» поместили капитана Джей Ти Миллера в список травмированных из-за повреждения верхней части тела, сообщает ESPN.

Сообщается, что эта травма не связана с той, из-за которой Миллер пропустил семь игр в декабре и январе.
Миллер восстановился вовремя, чтобы выиграть золотую олимпийскую медаль в составе сборной США.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Миллера 38 (14+24) очков в 51 игре. Его показатель полезности «-24» является самым низким в команде и входит в десятку худших в лиге.

Всего за карьеру в НХЛ Миллер набрал 747 очков (274 гола, 473 передачи) в 922 играх за «Рейнджерс» (2012-2018, 2025-2026), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2017-2019) и «Ванкувер Кэнакс» (2019-2025).

Материалы по теме
Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке
Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android