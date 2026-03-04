«Нью-Йорк Рейнджерс» поместили капитана Джей Ти Миллера в список травмированных из-за повреждения верхней части тела, сообщает ESPN.

Сообщается, что эта травма не связана с той, из-за которой Миллер пропустил семь игр в декабре и январе.

Миллер восстановился вовремя, чтобы выиграть золотую олимпийскую медаль в составе сборной США.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Миллера 38 (14+24) очков в 51 игре. Его показатель полезности «-24» является самым низким в команде и входит в десятку худших в лиге.

Всего за карьеру в НХЛ Миллер набрал 747 очков (274 гола, 473 передачи) в 922 играх за «Рейнджерс» (2012-2018, 2025-2026), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2017-2019) и «Ванкувер Кэнакс» (2019-2025).