Селебрини — четвёртый тинейджер в истории НХЛ по количеству матчей с четырьмя очками

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом и тремя результативными передачами в матче с «Монреаль Канадиенс» (7:5). Это пятый матч форварда в карьере НХЛ с четырьмя очками. Лишь трое хоккеистов в истории лиги имели больше подобных матчей в возрасте до 20 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Мэтисон) – 06:18     1:1 Граф (Смит, Селебрини) – 15:32     1:2 Дано (Мэтисон, Эванс) – 25:09     2:2 Миса – 30:28     3:2 Селебрини (Граф) – 38:23     4:2 Веннберг (Шервуд) – 38:48     5:2 Смит (Орлов) – 43:29 (pp)     5:3 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 45:02 (pp)     5:4 Ньюхук (Эванс, Гуле) – 45:20     5:5 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 50:56 (pp)     6:5 Шервуд (Курашев, Эклунд) – 56:34 (pp)     7:5 Годетт (Селебрини) – 59:55    

Лидером среди тинейджеров НХЛ по количеству матчей с четырьмя очками является легендарный нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 14 подобных матчей. Второе место по этому показателю занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с восемью матчами. Тройку замыкает Дэйл Хаверчук с семью матчами с четырьмя очками в возрасте 20 лет и младше.

Сейчас Селебрини идёт на пятой строчке бомбардиров текущего сезона, набрав 87 (30+57) очков.

«Сан-Хосе» обыграл «Монреаль» в матче с 12 голами, Демидов отметился заброшенной шайбой
