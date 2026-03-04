Селебрини — четвёртый тинейджер в истории НХЛ по количеству матчей с четырьмя очками

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом и тремя результативными передачами в матче с «Монреаль Канадиенс» (7:5). Это пятый матч форварда в карьере НХЛ с четырьмя очками. Лишь трое хоккеистов в истории лиги имели больше подобных матчей в возрасте до 20 лет.

Лидером среди тинейджеров НХЛ по количеству матчей с четырьмя очками является легендарный нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 14 подобных матчей. Второе место по этому показателю занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с восемью матчами. Тройку замыкает Дэйл Хаверчук с семью матчами с четырьмя очками в возрасте 20 лет и младше.

Сейчас Селебрини идёт на пятой строчке бомбардиров текущего сезона, набрав 87 (30+57) очков.