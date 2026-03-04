Селебрини — четвёртый тинейджер в истории НХЛ по количеству матчей с четырьмя очками
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом и тремя результативными передачами в матче с «Монреаль Канадиенс» (7:5). Это пятый матч форварда в карьере НХЛ с четырьмя очками. Лишь трое хоккеистов в истории лиги имели больше подобных матчей в возрасте до 20 лет.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Мэтисон) – 06:18 1:1 Граф (Смит, Селебрини) – 15:32 1:2 Дано (Мэтисон, Эванс) – 25:09 2:2 Миса – 30:28 3:2 Селебрини (Граф) – 38:23 4:2 Веннберг (Шервуд) – 38:48 5:2 Смит (Орлов) – 43:29 (pp) 5:3 Демидов (Хатсон, Судзуки) – 45:02 (pp) 5:4 Ньюхук (Эванс, Гуле) – 45:20 5:5 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 50:56 (pp) 6:5 Шервуд (Курашев, Эклунд) – 56:34 (pp) 7:5 Годетт (Селебрини) – 59:55
Лидером среди тинейджеров НХЛ по количеству матчей с четырьмя очками является легендарный нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 14 подобных матчей. Второе место по этому показателю занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с восемью матчами. Тройку замыкает Дэйл Хаверчук с семью матчами с четырьмя очками в возрасте 20 лет и младше.
Сейчас Селебрини идёт на пятой строчке бомбардиров текущего сезона, набрав 87 (30+57) очков.
