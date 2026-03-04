Леон Драйзайтль вышел на третье место по количеству очков в истории «Эдмонтона»

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал 5 (2+3) очков в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ) и вышел на третье место в истории клуба по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В активе 30-летнего немецкого нападающего стало 1046 (432+614) очков за 849 матчей. Он обошёл Яри Курри по этому показателю (1043 очка за 754 игры). Рекорд «Ойлерз» принадлежит Уэйну Гретцки – 1669 очков в 696 матчах, второе место занимает Коннор Макдэвид – 1187 очков в 774 встречах регулярного сезона.

В текущем сезоне на счету Драйзайтля 90 очков — 33 гола и 57 результативных передач в 59 матчах при показателе полезности «+13».