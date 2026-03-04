Леон Драйзайтль вышел на третье место по количеству очков в истории «Эдмонтона»
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал 5 (2+3) очков в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ) и вышел на третье место в истории клуба по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Казинс, Шабо) – 03:34 1:1 Драйзайтль (Экхольм, Савуа) – 05:03 1:2 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 06:34 (pp) 2:2 Драйзайтль – 16:48 2:3 Батерсон (Штюцле) – 24:30 2:4 Амадио (Дженсен) – 25:11 3:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 41:52 (pp) 4:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 58:35 5:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 61:50 (pp)
В активе 30-летнего немецкого нападающего стало 1046 (432+614) очков за 849 матчей. Он обошёл Яри Курри по этому показателю (1043 очка за 754 игры). Рекорд «Ойлерз» принадлежит Уэйну Гретцки – 1669 очков в 696 матчах, второе место занимает Коннор Макдэвид – 1187 очков в 774 встречах регулярного сезона.
В текущем сезоне на счету Драйзайтля 90 очков — 33 гола и 57 результативных передач в 59 матчах при показателе полезности «+13».
