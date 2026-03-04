Скидки
«Раздутое на ровном месте». Надворный — о своей стычке с игроками «Амура» на рукопожатии

«Раздутое на ровном месте». Надворный — о своей стычке с игроками «Амура» на рукопожатии
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный прокомментировал свою стычку с форвардом «Амура» Ярославом Лихачёвым на послематчевом рукопожатии. За партнёра по команде вступился защитник «Амура» Виктор Балдаев, заваливший Надворного на лёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

— Матвей, наряду с игроками «Амура» Лихачёвым и Балдаевым вы стали героем дня – заварушка на рукопожатиях всячески обсуждается в Сети. Удивлены?
— Удивлён. У нас в КХЛ много хорошего хоккея, идёт плотная борьба за плей-офф, но иногда отличные хоккейные эпизоды остаются в тени, а обсуждается что-то несущественное, раздутое на ровном месте. Мне кажется, и на этот раз так произошло. Вообще об этой стычке я уже забыл. На финише чемпионата у нас длинная серия гостевых матчей, запас в очках от девятого места в конференции не такой уж существенный. Поэтому сейчас вся концентрация на нашей команде и гонке за плей-офф, — цитирует Надворного Russia-Hockey.ru.

Матч «Динамо» М — «Автомобилист» 4 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
