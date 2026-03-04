Скидки
«Изначально был заряжен на конфликт». Надворный — о необходимости рукопожатий в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный заявил, что защитник «Амура» Виктор Балдаев не должен был вмешиваться в его стычку с форвардом хабаровского клуба Ярославом Лихачёвым на послематчевом рукопожатии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

— Вы считаете, что эпизод со стычкой в Хабаровске был раздут прессой?
— Мне кажется, да, там были самые обычные эмоции. Обменялись с Лихачёвым мнениями, ему что-то не понравилось, и он первым попытался нанести удар. В такой ситуации надо отвечать. Меня больше удивило, что за ним включился ещё один хоккеист «Амура». Вроде бы принцип «третий – лишний» действует и в хоккее, но тут он не сработал.

— Это был силовой защитник Балдаев, в том же «Сочи» с бойцами он старался не драться, уходил от боев, а тут включился по полной…
— Да, я даже не видел, кто там идет за Лихачёвым. Но этот защитник, похоже, изначально был заряжен на конфликт. Немного удивило, что в этой заварушке приняли участие, получается, три хоккеиста, а удалены были только два — я и Балдаев.

— Так, может, рукопожатия в хоккее вообще отменить?
— Это традиция и это спорт, а эмоции иногда бывают. Поэтому — моё мнение — лучше оставить всё как есть, — цитирует Надворного Russia-Hockey.ru.

