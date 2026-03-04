«Изначально был заряжен на конфликт». Надворный — о необходимости рукопожатий в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Матвей Надворный заявил, что защитник «Амура» Виктор Балдаев не должен был вмешиваться в его стычку с форвардом хабаровского клуба Ярославом Лихачёвым на послематчевом рукопожатии.

— Вы считаете, что эпизод со стычкой в Хабаровске был раздут прессой?

— Мне кажется, да, там были самые обычные эмоции. Обменялись с Лихачёвым мнениями, ему что-то не понравилось, и он первым попытался нанести удар. В такой ситуации надо отвечать. Меня больше удивило, что за ним включился ещё один хоккеист «Амура». Вроде бы принцип «третий – лишний» действует и в хоккее, но тут он не сработал.

— Это был силовой защитник Балдаев, в том же «Сочи» с бойцами он старался не драться, уходил от боев, а тут включился по полной…

— Да, я даже не видел, кто там идет за Лихачёвым. Но этот защитник, похоже, изначально был заряжен на конфликт. Немного удивило, что в этой заварушке приняли участие, получается, три хоккеиста, а удалены были только два — я и Балдаев.

— Так, может, рукопожатия в хоккее вообще отменить?

— Это традиция и это спорт, а эмоции иногда бывают. Поэтому — моё мнение — лучше оставить всё как есть, — цитирует Надворного Russia-Hockey.ru.